Acqua pubblica: Fontana (M5s), bene Di Maio, portiamo a casa legge che mette al centro i cittadini

- Ilaria Fontana, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente alla Camera, scrive in una nota che "abbiamo l'opportunità unica, come ha ribadito Luigi Di Maio, di approvare un vero provvedimento per l'acqua pubblica, che metta al sicuro questa risorsa da brame speculative e inefficienze. La proposta di legge Daga e gli emendamenti a cui stiamo lavorando costruiscono un modello di gestione all'avanguardia e in grado di seguire la tendenza, in corso in tutto il pianeta, a togliere la risorsa più importante dalle mani di privati e finanza e metterla in mano pubblica. Il Movimento cinque stelle", continua la parlamentare, "non è disposto ad arretrate e continua a lavorare in Parlamento per portare a casa una riforma che rimetta l'acqua nelle mani dei cittadini. Le parole di Luigi Di Maio sono una spinta importante a lavorare ancora meglio di come stiamo facendo per portare a casa questo risultato: ogni centesimo delle bollette", conclude Fontana, "andrà per migliorare il servizio e non più ad arricchire privati e speculatori". (Com)