Russia-Ucraina: ministero Esteri turco, Ankara non riconosce annessione della Crimea

- La Turchia sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e non riconosce l'annessione della Crimea da parte della Russia. Lo ha ribadito oggi il ministero degli Esteri di Ankara. “La Repubblica autonoma di Crimea dell'Ucraina è stata annessa dalla Federazione Russa in violazione del diritto internazionale, sulla base di un referendum illegittimo tenuto cinque anni fa”, si legge nella dichiarazione. “In questa occasione, ribadiamo che non riconosciamo la situazione di fatto causata da questo atto e riaffermiamo il nostro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina”, prosegue la nota, aggiungendo che “la situazione dei tatari turchi di Crimea, gli indigeni della Crimea, continua ad essere una priorità per noi. Continueremo a sostenere i tatari della Crimea perché possano vivere in pace e in sicurezza nella loro patria storica, preservando la loro identità”, conclude la dichiarazione. Secondo le stime del ministero degli Esteri turco, in Crimea vivono circa 280 tatari, che rappresentano quasi il 13 per cento della popolazione totale. (segue) (Tua)