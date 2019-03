Russia-Ucraina: ministero Esteri turco, Ankara non riconosce annessione della Crimea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, in occasione delle celebrazioni per il quinto anniversario della proclamazione della Repubblica di Crimea, che cadrà il prossimo 18 marzo, le autorità russe hanno rafforzato le misure di sicurezza al confine con l’Ucraina. In vista dell’anniversario, è arrivata ieri a Sinferopoli, capitale dell’autoproclamata Repubblica di Crimea, una delegazione della Duma (la Camera bassa del parlamento russo) guidata dal presidente Vjacheslav Volodin., secondo il quale il ritorno della Crimea sotto l'autorità di Mosca è diventato un simbolo di unità e consolidamento dell'intera società russa. "Cinque anni fa, la Crimea è diventata un simbolo di unità nazionale: ha unito la sinistra e la destra. La Crimea ha unito e radunato il nostro paese, l'intera società civile", ha dichiarato Volodin, secondo quanto riferito dall'agenzia "Tass". Il presidente della Duma di Stato ha ricordato il lavoro svolto in questo periodo per ripristinare le condizioni di vita nella penisola. "In cinque anni, molto è stato fatto: ospedali, scuole, il ponte di Crimea, energia, che ci permettono di vivere a pieno", ha aggiunto Volodin, congratulandosi con coloro che erano presenti nel palazzo del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea. (segue) (Tua)