Russia-Ucraina: ministero Esteri turco, Ankara non riconosce annessione della Crimea (3)

- Alle celebrazioni è attesa anche la presenza del presidente russo Vladimir Putin, come confermato nei giorni scorsi dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Attualmente si stanno prendendo in considerazione varie opzioni, ma posso affermare con certezza che il giorno della riunificazione della Crimea con la Russia, il suo quinto anniversario, è una data molto importante per tutti i russi. Per questo non ci possono essere dubbi sul fatto che Putin prenderà parte agli eventi commemorativi", ha dichiarato Peskov, che tuttavia non ha ancora fornito dettagli sulla visita di Putin. La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa il 18 marzo 2014, dopo che il 97 per cento dei partecipanti al referendum regionale hanno votato a favore della riunificazione. L'Ucraina e la maggior parte dei paesi occidentali continuano a considerare la Crimea sotto la sovranità di Kiev e accusano Mosca per quest’annessione illegittima. (Tua)