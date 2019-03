I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: presidente Vucic, appelli comunità internazionale portino a eliminazione dazi - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha auspicato che la comunità internazionale prosegua ad inviare appelli alle autorità di Pristina per un'eliminazione dei dazi introdotti sulle merci serbe: lo riferisce l'emittente "Rts", precisando che la dichiarazione è stata pronunciata nel corso dell'incontro avvenuto oggi a Belgrado fra Vucic e il direttore generale per gli Affari politici del Foreign office britannico, Richard Moore. "La Serbia, subito dopo l'eliminazione di tali misure incivili, sarà pronta a proseguire il dialogo con Pristina", ha detto Vucic. Moore ha ribadito che il Regno Unito, al di là di Brexit, resterà impegnato nel sostenere la regione dei Balcani occidentali. L'integrazione europea della regione, ha osservato Moore, è di importanza fondamentale per la sua stabilità e prosperità. (segue) (Res)