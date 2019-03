Kosovo-Albania: vicepremier Limaj, da maggio abolizione tariffe roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tariffe roaming tra Albania e Kosovo saranno rimosse a partire da maggio 2019: lo ha confermato oggi il vicepremier kosovaro Fatmir Limaj, che ha anche il ruolo di coordinatore nazionale per i rapporti tra i due paesi. "Come Kosovo, siamo pronti a cancellare le tariffe di roaming immediatamente, ma ritengono che anche Tirana deciderà molto presto con una decisione governativa su questo punto, ed a maggio non avremo più questioni di roaming", ha dichiarato Limaj. Il parlamento di Pristina ha già approvato nel giungo 2018 una risoluzione sull'abolizione delle tariffe roaming per le telecomunicazioni tra Kosovo e Albania.(Kop)