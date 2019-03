Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Giordania: intervista dell'ambasciatore a Roma Fayiz Khouri ad "Agenzia Nova" sullo stato delle relazioni bilaterali con l'Italia e le potenzialità nel settore degli investimenti. Lancio intorno alle 13.- Nato: la missione Kosovo Force (Kfor) tocca i 20 anni di attività operative. I risultati raggiunti in questo periodo e le prospettive per il futuro. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 16:30.- Slovacchia: si svolgono domani le elezioni presidenziali che vedono Zuzana Caputova e Maros Sefcovic come principali contendenti alla vittoria finale, tuttavia per eleggere il nuovo capo dello Stato potrebbe essere necessario il ballottaggio del 30 marzo. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 17.- Cina: Pechino reagisce al rallentamento dell’economia con una serie di iniziative politiche tese a rassicurare i mercati. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 13.(Res)