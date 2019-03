Speciale difesa: generale Farina, ruolo dell’Italia nella Nato è importantissimo

- L’impegno e il lavoro svolto dall’Italia costituisce un contributo importantissimo alla deterrenza e all’attività della Nato, in un’ottica di azione e risposta rapida dell’Alleanza. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina, intervenuto all’evento “Save the Date – Difesa Collettiva: l’Esercito italiano”, organizzato oggi presso la sede della biblioteca nazionale centrale di Roma. “Il nostro contributo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale è notevolissimo: i soldati italiani hanno sempre mostrato vicinanza e comprensione nei confronti della popolazione, andando oltre quelli che sono gli obiettivi primari della loro missione e dimostrando il coraggio, l’umanità e l’altruismo delle nostre Forze armate”, ha dichiarato Farina, elogiando l’operato dei soldati italiani nel quadro delle missioni in paesi come il Libano, il Kosovo, la Somalia o l’Afghanistan. “Abbiamo bisogno di uno strumento militare che sia flessibile e dinamico, in grado di condurre operazioni ad alta intensità”, sottolineando le minacce e i rischi legati al terrorismo internazionale, al crimine organizzato e all’instabilità determinata dai conflitti regionali. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito ha poi ribadito la necessità di rafforzare la sicurezza informatica, le competenze e l’addestramento delle truppe, “che con il loro giuramento hanno sempre contribuito all’interesse nazionale, alla sicurezza, alla stabilità e all’integrità territoriale dell’Italia”. “Vogliamo investire sempre di più sul nostro personale, in modo da arrivare ad essere sempre più preparati per assolvere quei compiti di difesa collettiva che sono tanto importanti a livello internazionale”, ha concluso Farina, sottolineando anche lui la necessità di una maggiore diffusione della cultura della difesa e della sicurezza tra i cittadini. (Ems)