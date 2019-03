Algeria: polizia, 75 arresti e 11 agenti feriti nelle manifestazioni di ieri

- E’ di 75 persone arrestate e 11 agenti feriti il bilancio delle manifestazioni di protesta svolte ieri, 15 marzo, ad Algeri contro il prolungamento del quarto mandato del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika. Lo ha reso noto la Direzione generale della polizia. Le persone arrestate hanno tentato di accedere ai luoghi più sensibili presidiati dalle forze dell’ordine, come il palazzo presidenziale, o sono state coinvolte atti di violenza, furti e vandalismo contro la proprietà pubblica e privata. Il centro di Algeri è stato invaso ieri da una marea umana calcolabile in diverse centinaia di migliaia di persone. Da oltre tre settimane l’Algeria – guidata dal 1999 dal presidente Bouteflika – si dibatte in una grave crisi politica. Il paese avrebbe dovuto affrontare le elezioni presidenziali, ma a fine febbraio, avvicinandosi la data di presentazione delle candidature, l’opposizione ha iniziato ad inscenare manifestazioni di piazza contro un eventuale nuovo mandato – il quinto – all’ormai ottuagenario Bouteflika, colpito da ictus nel 2013 e da allora mai apparso in pubblico di rado. (segue) (Ala)