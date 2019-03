Algeria: polizia, 75 arresti e 11 agenti feriti nelle manifestazioni di ieri (2)

- Le manifestazioni si sono intensificate fino a venerdì primo marzo, quando una persona è stata uccisa dalle forze dell’ordine ad Algeri. Il 3 marzo, Bouteflika ha fatto registrare la sua candidatura ad un quinto mandato, provocando un’ondata popolare di rabbia e indignazione. Domenica 10 marzo, nel tentativo di calmare la popolazione ed interrompere la pericolosa spirale di protese, il presidente ha annunciato il ritiro della propria candidatura, presentando un piano transizione verso una “nuova Algeria”. Il piano prevede la formazione di una “Conferenza nazionale” che dovrebbe scrivere una nuova Costituzione, preparare il referendum su di essa e, poi, convocare le nuove elezioni entro la fine dell’anno. Nel frattempo, il mandato di Bouteflika sarebbe prolungato oltre la scadenza. Per tutta risposta, le opposizioni sono tornate a manifestare. Nel tentativo di garantire al paese, le autorità hanno nominato Lakhdar Brahimi alla presidenza della Conferenza nazionale. Diplomatico di lungo corso, già segretario generale aggiunto della Lega araba e delle Nazioni Unite, poi inviato speciale dell’Onu in Siria, Brahimi è un considerato diplomatico di caratura internazionale e indicato da alcuni come possibile “traghettatore”. (Ala)