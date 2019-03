Giustizia: Ciriani (Fd'I), no a giacobinismo "spazzacorrotti"

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, che ha presentato a palazzo Madama un provvedimento ad hoc, dice in una nota "no al giacobinismo della 'legge spazzacorrotti' che con le sue norme rischia di mettere in ginocchio il mondo delle associazioni, del volontariato e più in generale il 'Terzo settore'. In particolare", aggiunge il parlamentare, "il disegno di legge di Fd'I al Senato modifica il punto in cui la legge prevede l'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici di tutti quegli enti che abbiano nei propri organi direttivi (presidenti, consigli di amministrazione, consigli direttivi) persone che, nei 10 anni precedenti, abbiano avuto un qualsiasi coinvolgimento con la politica o con la pubblica amministrazione, non soltanto a livello parlamentare, ma anche nei consigli comunali (sindaci, assessori o, addirittura, semplici consiglieri) o perfino come nominati in qualità di rappresentante del Comune o della Regione. E' evidente - continua l'esponente di Fratelli d'Italia - che si tratta di una norma assurda e di difficile applicazione che rischia di coinvolgere un numero infinito di semplici associazioni, che di fatto si troverebbero equiparate ai partiti politici o alle fondazioni. Il tutto con l'effetto di essere assoggettati a pesantissimi obblighi contabili e burocratici ed a assurdi costi aggiuntivi come la certificazione del bilancio da parte di società di revisione esterna, senza considerare i risvolti penali". (segue) (Com)