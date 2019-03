Giustizia: Ciriani (Fd'I), no a giacobinismo "spazzacorrotti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciriani rileva che si tratta di "tutte novità che potrebbero mettere a serio rischio l'operatività e l'esistenza di queste realtà. Se per esempio il presidente della associazione che si occupa di disabili o anziani è stato dieci anni fa consigliere comunale in un Comune di 1000 abitanti, ecco che quella onlus dovrà assoggettarsi agli stessi vincoli di un partito politico. Demenziale. Il mondo associativo e del volontariato, rappresenta un patrimonio della nostra nazione, che non può essere messo in pericolo dal cieco furore di chi legifera alla cieca con presunzione e ignoranza e che ritiene", conclude il capogruppo di Fd'I a palazzo Madama, "che chi abbia prestato servizio nelle istituzioni sia automaticamente un potenziale corruttore". (Com)