Fiumicino: martedì convegno sul bullismo alla scuola Porto romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si terrà martedì 19 marzo alle ore 16.30 presso il teatro della scuola Porto Romano in via G.Bignami 26 il convegno 'Bullismo e Famiglia - Cosa nasconde il bullo, come reagisce la vittima'. A organizzare l'evento la giornalista e scrittrice Francesca Procopio. Hanno collaborato e saranno presenti, tra gli altri, la delegata del sindaco alla legalità Arcangela Galluzzo, l'assessore alla Scuola Paolo Calicchio, la consigliera regionale Michela Califano, il primo dirigente della Polizia di Stato – Commissariato di Fiumicino Lucia Franchini". Lo rende noto il Comune di Fiumicino."Come assessorato ci siamo sempre interessati e continueremo a farlo alle tematiche legate al bullismo nelle scuole – spiega l'assessore Calicchio – e il convegno di martedì offrirà uno spaccato interessante e inedito sul tema: le reazioni non solo delle vittime ma anche dei loro familiari e le diverse forme di bullismo, anche fra adulti". "Il problema del bullismo – dichiara la delegata Galluzzo – richiede la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali. È, dunque, importanteparlarne e riflettere insieme per affrontare nei modi più adatti un fenomeno, purtroppo, dilagante che può essere arginato facendo rete". (Com)