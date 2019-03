Reddito cittadinanza: Salafia (M5s), misura solo a chi non ha guai con la giustizia

- La deputata del Movimento cinque stelle Angela Salafia, capogruppo della commissione Giustizia della Camera, dichiara in una nota che "non ci sarà spazio per chi ha guai con la giustizia: il reddito andrà a chi ne ha davvero diritto e non si potrà fare i furbi. Ecco perché con un emendamento al decreto su reddito e quota 100 abbiamo previsto la sospensione dell'erogazione del beneficio per i richiedenti a cui è applicata una misura cautelare, per i condannati anche con sentenza non definitiva - se si tratta di reati di tipo mafioso o terroristico e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - e per i latitanti. Inoltre", aggiunge la parlamentare pentastellata, "per i condannati sempre per reati gravi non sarà invece in alcun modo possibile accedere al beneficio. L'emendamento è stato approvato anche sulla base del parere dato in commissione Giustizia della Camera e prevede che le risorse recuperate a seguito della sospensione vadano al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Una norma di buon senso", conclude Salafia, "che rafforza ancor di più questo strumento, assicurando maggiori controlli, più tutele per i beneficiari del reddito e una più giusta redistribuzione delle risorse". (Com)