Sport: Us Acli Roma, domani oltre 400 baby atlete in gara per trofeo ginnastica artistica Gym

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, domenica 17 marzo 2019, alle ore 9,30, presso il Palatorrino in via Fiume Giallo 47 (Eur-Torrino) a Roma, si terrà la seconda gara del Trofeo di ginnastica artistica "Gym Us Acli" per le categorie "giovani" e "ragazze" del settore femminile. L'evento è organizzato dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma e Provincia. Alla gara parteciperanno 16 società con 370 bambine nate fra il 2008 e il 2011 (dalla 2° alla 5° elementare). Alle 310 partecipanti della prima data, infatti, si sono aggiunte 3 società e 60 bambine, entrate nel mondo di Us Acli. Le atlete si eserciteranno in prove di corpo libero e trave. Alla fine della gara si terrà una premiazione per squadra. Ogni prova individuale riceverà un punteggio che andrà a sommarsi a quello del proprio gruppo, ma non saranno stilate classifiche individuali. Tutte le partecipanti riceveranno una medaglia di partecipazione. Il Trofeo continuerà il 31 marzo sempre al Palatorrino, con la seconda prova per le categorie "pulcine", "allieve" e "junior". "Siamo arrivati alla seconda prova del Trofeo Gym con un grande successo: circa 60 ginnaste in più della prima gara e 3 nuove società partecipanti – dichiarano congiuntamente Luca Serangeli, presidente di Us Acli Roma, e Carlotta Ferri, responsabile per la Ginnastica Artistica di Us Acli Roma – Ringraziamo il Palatorrino per la splendida location e un grande in bocca al lupo alle ginnaste per questa nuova esperienza".(Com)