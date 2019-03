Cittadinanza: Brignone (Possibile), solidarietà a Elizabeth Arquinigo, sospetto licenziamento per impegno politico

- La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, in una nota scrive che "il solo pensiero di un licenziamento per l'attivismo politico è inaccettabile. Peraltro, in questo caso, è un impegno prima di tutto sociale, per il riconoscimento di diritti che dovrebbero essere assodati. La storia di Elizabeth Arquinigo è davvero preoccupante: è stata licenziata, senza alcuna motivazione ufficiale, facendo venire più di un sospetto sul fatto che questa decisione sia maturata dopo l'appello rivolto al ministro dell'Interno Salvini e la pubblicazione di un libro, 'Lettera agli italiani come me', sul tema della cittadinanza. A Elizabeth", continua Brignone, "voglio far arrivare tutta la solidarietà della comunità di Possibile, con la promessa che le saremo al fianco in questa battaglia. Che è sua, ma anche dell'intero paese". L'esponente di Possibile commenta in questo modo il caso della peruviana di 28 anni licenziata, senza alcuna motivazione ufficiale, dal lavoro di interprete in Questura, a Milano. La ragazza aveva avuto uno scambio, attraverso una lettera, con Salvini per quanto riguarda l'ottenimento della cittadinanza italiana. (Com)