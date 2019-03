Terrorismo: ministro Interno Zagabria, autore strage di Christchurch era stato in Croazia a fine 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno croato ha confermato oggi che il cittadino australiano Brenton Tarrant, autore della strage di ieri in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, ha visitato la Croazia tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Hina”. Ieri il procuratore generale bulgaro Sotir Tsatsarev, citando fonti d’intelligence, ha reso noto che Tarrant è stato in Europa sud-orientale, inclusa la Croazia, nel dicembre 2016. Il bilancio della strage è di almeno 49 morti e 48 feriti. L'uomo, un suprematista bianco, ha ripreso la strage in una diretta Facebook e sul mitra con cui ha compiuto la strage è comparso anche il nome di Luca Traini, autore dell'attacco contro migranti a Macerata.(Zac)