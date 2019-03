Governo: Salvini, se Lega vince in Basilicata esecutivo non salta

- Se la Lega dovesse vincere in Basilicata, il governo non salta. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio a Lauria, in provincia di Potenza, in vista delle elezioni Regionali in programma domenica 24 marzo. "Con i cinque Stelle", ha aggiunto il titolare del Viminale, "abbiamo visioni diverse su alcuni punti, ma sono una persona corretta, leale, ho trovato persone corrette e leali. La mia parola vale più dei sondaggi". (Rin)