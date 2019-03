Sicurezza: controlli Cc Monterotondo, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato in poche ore 4 persone per violazione della normativa in materia di stupefacenti ed evasione. A Monterotondo, i carabinieri della locale stazione, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli, hanno arrestato un 33enne del posto che dovrà scontare la pena di mesi 7 di reclusione per il reato di evasione commesso a Monterotondo nel gennaio del 2017. L’uomo è stato tradotto al carcere di Roma Rebibbia. A Fonte Nuova, i militari della Stazione di Mentana, impegnati nel servizio di “Carabiniere di quartiere” lungo via Nomentana in località Tor Lupara, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione un 23enne di origini romene da poco evaso dalla sua abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari. Il giovane, che alla vista dei militari si era dato alla fuga, è stato prontamente raggiunto e bloccato in via I Maggio, per poi essere tradotto presso le camere di sicurezza della stazione di Mentana, in attesa di udienza di convalida. A Mentana, è stato arrestato per evasione un 41enne del posto, sorpreso senza autorizzazione in via Moscatelli, fuori della sua abitazione ove era ristretto in regime di arresti domiciliari per violazione della normativa in materia di stupefacenti. L’uomo è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Stazione a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli. A Fonte Nuova, è stato arrestato un 27enne di origini albanesi, già noto alle forze dell'ordine per cessione di stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso in quella via IV Novembre mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane del posto, che poi è stato segnalato quale consumatore alla Prefettura di Roma. A seguito di perquisizione domiciliare venivano sequestrate altre dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Il giovane è stato tradotto presso il carcere di Roma Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli.(Rer)