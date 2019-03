Spagna-Corea del Nord: stampa, oppositori Kim Jong-un dietro incursione in ambasciata a Madrid

- Sarebbe stato un gruppo impegnato a tentare di rovesciare il leader nordcoreano Kim Jong-un il responsabile dell'incursione sferrata il mese scorso nell'ambasciata in Spagna. Lo scrive il quotidiano statunitense "The Washington Post" citando fonti a conoscenza della preparazione e dell'esecuzione del raid. Secondo la testata si tratta del gruppo Cheollima Civil Defense, anche conosciuto con il nome di Free Joseon. Un'organizzazione che ha iniziato ad acquisire visibilità nel 2017, dopo aver contribuito a mettere in salvo un nipote di Kim sul quale incombevano minacce fisiche. Il quotidiano rivela inoltre che il gruppo avrebbe agito senza l'appoggio di nessun governo straniero e che l'intelligence Usa si sarebbe mostrata particolarmente attenta a non farsi coinvolgere, visto il vertice tra Kim e Donald Trump che si sarebbe tenuto a fine febbraio. Lo scorso 22 febbraio un gruppo di uomini non identificati ha fatto irruzione nella sede dell'ambasciata nordcoreana a Madrid, immobilizzando il personale e sottraendo alcune memorie informatiche. (Was)