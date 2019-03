Famiglia: Salvini, vado a Forum mondiale a Verona, ognuno ha diritto di fare quel che vuole nella vita

- A fine mese "vado a Verona, al Forum mondiale delle famiglie, non è una roba così strana": lo ha ribadito oggi il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Lauria, in provincia di Potenza, in vista delle elezioni Regionali in Basilicata di domenica 24 marzo. "Ognuno ha il diritto di fare quello che vuole nella sua vita, sto lavorando perché lo Stato rompa le scatole il meno possibile", ha aggiunto il leader della Lega. (Rin)