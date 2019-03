Roma: controlli Ps, arrestati 2 pusher e sequestrati 3,5 kg marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i servizi di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia, diretto da Anna Galdieri, dedicati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Ieri sera, intorno alle 22.30, in largo Guido Mazzoni, i poliziotti hanno notato un uomo che, con una busta tra le mani si stava dirigendo verso le banchine del parcheggio degli autobus. Ha iniziato a guardarsi intorno con fare sospetto e, alla vista degli agenti, si è mostrato nervoso ed agitato. Fermato per un controllo è stato perquisito e, all'interno della busta che aveva con sé gli agenti hanno trovato due involucri in cellophane contenenti oltre 2 chili e mezzo di marijuana mentre nel portafogli aveva 335 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività illecita, tutto sottoposto a sequestro. Lo straniero, M.R. nigeriano di 20 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nemmeno mezz'ora più tardi, nella medesima località, un'altra pattuglia dello stesso commissariato, insieme al personale del reparto volanti, ha proceduto all'arresto di O.B., nigeriano di 32 anni. Anche quest'ultimo quando ha visto i poliziotti ha cercato di allontanarsi frettolosamente in direzione della circonvallazione Nomentana. Bloccato, alla richiesta degli agenti su cosa avesse nella scatola che aveva con sé, lo stesso ha dichiarato di avere un paio di scarpe. Quando l'hanno aperta per verificarne il contenuto, hanno rinvenuto un involucro con oltre un chilo di marijuana. Anche indosso l'uomo nascondeva un involucro con dentro alcuni grammi della medesima sostanza nonché 150 euro. (Rer)