Governo: Mulè (FI), gioca a Monopoli e ci porta alla patrimoniale

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma in una nota che "come se giocasse a Monopoli, il governo un giorno tira i dadi e finisce a via della Seta, poi un altro si ritrova a vicolo Stretto. Vende e svende pezzi di paese e ipoteca il futuro. Conte e i suoi compari giocano con l'Italia", continua il parlamentare azzurro, "improvvisano alleanze internazionali e strategie di politica estera, mentre il paese reale arranca. Tra 'imprevisti' e 'probabilità', siamo nelle mani di un esecutivo che ci porta di dritto alla casella successiva a vicolo Stretto: è la tassa patrimoniale", conclude Mulè, "e non si salva nessuno". (Com)