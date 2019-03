Grecia: premier Tsipras, ortodossia neoliberista alimenta nazionalismo in Europa

- L’insistenza sull’ortodossia economica neoliberista continua a dominare le istituzioni europee, per questo non può sorprendere il riemergere del nazionalismo in tutta Europa negli ultimi anni. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Alexis Tsipras nel suo discorso inaugurale del vertice organizzato ad Atene dal partito Syriza e dal gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica. “A livello europeo, gli stessi dogmi inefficienti che sono ostili al popolo dominano ancora le istituzioni europee, così come l’insistenza sull'ortodossia economica neoliberista che rafforza costantemente il capitale a spese del lavoro”, ha detto Tsipras, citato dall’agenzia di stampa “Amna-Mpa”. “In questo contesto, non sorprende che il nazionalismo sia riemerso in tutta Europa negli ultimi anni. Durante la crisi, in diversi paesi, l'estrema destra è riuscita a esprimere la rabbia e la delusione delle persone e delle masse popolari contro i palesi fallimenti del progetto europeo e la cattiva gestione della grande crisi economica”, ha detto Tsipras, sottolineando che “l'estrema destra esprime rabbia e delusione, ma non si oppone, nemmeno in minima parte, agli interessi delle élite. Si presenta come un potere anti-sistemico, ma non si oppone all'istituzione finanziaria, né tenta di attenuare la sovranità del capitale sulle forze lavorative, anzi di fatto lo avalla”, ha proseguito Tsipras, secondo il quale “l'estrema destra e il neoliberismo condividono la stessa filosofia, lo stesso disprezzo per i deboli”. (segue) (Gra)