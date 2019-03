Grecia: premier Tsipras, ortodossia neoliberista alimenta nazionalismo in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo il dovere storico di combattere a fianco di tutte le forze sociali e politiche, nonostante le reali differenze, per cambiare l'attuale, triste realtà”, ha proseguito il premier greco. “Dobbiamo dimostrare nella pratica che la disuguaglianza sociale non è un fenomeno naturale, come affermano i neoliberisti, e che rifugiati e migranti non sono responsabili dei mali sociali e dell'attuale crisi esistenziale dell'Europa, come affermano i razzisti e i nazionalisti di estrema destra”, ha aggiunto Tsipras, il quale ha poi condannato “nel senso più assoluto” l'attacco avvenuto ieri in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, che ha provocato la morte di almeno 49 persone. “Nessuno è al riparo da violenti assassini che propugnano la purezza razziale, etnica e religiosa. Che coloro che promuovono l'islamofobia, l'odio e l'intolleranza per coloro che sono diversi considerino la responsabilità che si assumono, specialmente quando lo fanno dalle sedi dei nostri parlamenti nazionali o da quelle del Parlamento europeo”, ha aggiunto. (Gra)