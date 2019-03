Cittadinanza: Civati (Possibile), Elizabeth Arquinigo vittima di attacco spropositato

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, dichiara in una nota che "Elizabeth si trova ad essere vittima di una reazione spropositata e inqualificabile. La sua battaglia per i diritti degli italiani senza cittadinanza è sacrosanta e noi siamo con lei. Sempre. Oggi, però, deve battersi anche per i diritti di lavoratrice dopo il licenziamento dal lavoro di interprete che svolgeva alla Questura di Milano, senza alcun apparente motivo". Civati è fondatore anche della casa editrice People, con cui Elizabeth Arquinigo ha pubblicato il libro "Lettera agli italiani come me", in cui parla della sua esperienza e del mancato riconoscimento della cittadinanza italiana. (Com)