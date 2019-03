Libia: proteste a Tripoli per dire “no al potere militare”

- Centinaia di persone sono scese nella Piazza dei martiri di Tripoli ieri, venerdì 15 marzo, per protestare contro il “ritorno della dittatura militare” in Libia. Secondo quanto riferisce il sito web informativo libico “Libya Observer”, i manifestanti hanno scandito slogan e mostrato cartelli contro la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, e il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. Particolarmente contestato il diplomatico libanese Ghassan Salamé, inviato speciale del segretario generale dell’Onu in Libia e capo dell’Unsmil, accusato di lavorare per consentire al generale Haftar di governare il paese. I dimostranti hanno chiesto di garantire lo Stato civile del paese un periodo di transizione del potere pacifico.(Lit)