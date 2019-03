Slovacchia: Kiska, nuovo presidente continuerà mia battaglia per migliorare il paese

- Il presidente slovacco Andrei Kiska ritiene che il suo successore continuerà a battersi per una Slovacchia equa e giusta. Lo ha detto oggi lo stesso capo dello Stato dopo aver votato insieme alla moglie nella sua città, Poprad, per il primo turno delle elezioni presidenziali. "Negli ultimi cinque anni molte cose sono cambiate nel nostro paese. In considerazione dei recenti eventi accaduti, come la condanna per l'imprenditore Basternak e l'accusa formale dell'imprenditore Marian Kocner di essere il mandante dell'assassinio del giornalista Jan Kuciak, penso che sia estremamente importante continuare la battaglia per una Slovacchia onesta. Per questo ho votato una persona che credo continuerà in questa lotta", ha detto Kiska. Allo stesso tempo, il presidente ha chiesto a tutti i cittadini di recarsi alle urne anche e a non "risparmiarsi per il ballottaggio". Tra i vari candidati presidenti, ha già votato Maros Sefcovic. Il criterio di voto è lo stesso di tutte le altre elezioni, ovvero si vota il sabato dalle 7:00 alle 22:00. Viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (50 per cento più uno) di tutti i voti validi espressi. In caso contrario, il ballottaggio è previsto per il 30 marzo. (Slb)