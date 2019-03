Albania: previste oggi a Tirana nuove proteste dell'opposizione (2)

- Anche secondo la delegazione dell'Unione europea a Tirana, tutti i cittadini albanesi hanno diritto a manifestare, questo diritto è un pilastro centrale in ogni società democratica, ma deve essere esercitato in modo pacifico, senza ricorrere alla violenza, e qualsiasi forma di incitamento alla violenza non è tollerabile. "Esortiamo ancora una volta tutti i leader di partito a mostrare la responsabilità di evitare qualsiasi escalation durante le proteste", si legge nella dichiarazione, in cui la delegazione Ue ribadisce quanto più volte affermato anche in precedenza, ovvero che "la decisione di rinunciare ai mandati parlamentari ostacola seriamente il funzionamento della democrazia in Albania e incide sull'integrazione europea del paese, una prospettiva pienamente condivisa dal 93 per cento dei cittadini albanesi". La rappresentanza diplomatica dell'Ue ha poi sottolineato di continuare "a sostenere coloro che sono impegnati nel processo democratico in Parlamento, anche per salvaguardare gli interessi della popolazione albanese che vuole continuare a muoversi verso l'Ue". (segue) (Alt)