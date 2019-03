Albania: previste oggi a Tirana nuove proteste dell'opposizione (3)

- La dichiarazione sottolinea ancora che "progressi sono stati compiuti dallo scorso giugno in particolare sulla riforma della giustizia, nonché nella lotta contro la criminalità organizzata, ma c'è ancora molto lavoro da fare nei prossimi tre mesi". Da qui, l'appello a "superare urgentemente l'attuale situazione politica istituendo una piattaforma nazionale di dialogo tra tutte le parti interessate, anche in vista delle elezioni amministrative di giugno". "L'Albania – prosegue la nota della Delegazione Ue - ha bisogno di un dialogo interpartitico sulle riforme più urgenti, compresa la riforma del quadro giuridico elettorale in linea con le raccomandazioni dell'Osce" (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). Dallo scorso mese di febbraio, l'opposizione ha abbandonato il parlamento rinunciando in blocco ai mandate dei propri deputati e ha organizzato una serie di proteste chiedendo le dimissioni di Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni politiche. (Alt)