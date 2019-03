Terrorismo: India fiduciosa su condanna Onu a Masood Azhar nonostante opposizione Cina (2)

- Nella giornata di mercoledì, Francia, Regno Unito e Usa avevano presentato la proposta di designare Azhar come terrorista globale al Comitato sanzioni, istituito dalla risoluzione 1267/1999 sul contrasto al finanziamento al terrorismo. Il testo non era passato per l'opposizione della Cina, altro membro permanente del Consiglio, tecnicamente con una sospensione di sei mesi estensibile di ulteriori tre. Il governo cinese, in una nota inviata all’organo Onu, ha chiesto più tempo per esaminare la richiesta e sostenuto la necessità di “una soluzione accettabile per tutte le parti”. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha spiegato che Pechino è per un “atteggiamento responsabile”, è impegnata nella “consultazione con le varie parti” ed è disponibile ad appoggiare una soluzione basata sul consenso raggiunto attraverso il dialogo e secondo le regole. (segue) (Inn)