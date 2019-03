Terrorismo: India fiduciosa su condanna Onu a Masood Azhar nonostante opposizione Cina (3)

- L'India "continuerà a lavorare con il Comitato sanzioni delle Nazioni Unite per inserire il capo di Jem, Masood Azhar, nella lista dei terroristi globali", ha detto una fonte governativa all'agenzia "Pti". un passaggio su cui Nuova Dehli si dice "ottimista": "L'India userà tutta la pazioenza del caso, sappiamo di poter contare sul solido supporto di 14 membri del Consiglio di Sicurezza". Secondo le fonti diplomatiche, la prima soluzione - cui si sta lavorando in queste ore - sarebbe quella di limare il linguaggio usato nella dichiarazione per venire incontro alle richieste di Pechino senza sminuire il valore di fondo della sanzione. (segue) (Inn)