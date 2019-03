Terrorismo: India fiduciosa su condanna Onu a Masood Azhar nonostante opposizione Cina (4)

- Se questa strada non dovesse risultare vincente, si potrebbero però mettere in campo "altre azioni". "Se la Cina continua a bloccare questa designazione, gli stati membri responsabile potrebbero essere forzati a perseguire altre azioni presso il Consiglio di Sicurezza. Non si sarebbe dovuto arrivare a questo", ha detto un diplomatico del Consiglio di sicurezza all'agenzia indiana "Pti". Le fonti fanno sapere che la Cina stessa è a perfetta conoscenza della decisione mostrata dal cosiddetto gruppo P3 dei membri permanenti del Consiglio, e che per i prossimi passi potrebbe essere questione di giorni. Al tempo stesso, Pechino avrebbe un atteggiamento valutato complessivamente come "collaborativo" e il fatto stesso che ci siano negoziati in corso viene giudicato un passo importante. Il supporto della Cina alla designazione di Azhar come terrorista globale, "in qualsiasi formato, sarebbe considerato un enorme successo". (segue) (Inn)