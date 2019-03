Terrorismo: India fiduciosa su condanna Onu a Masood Azhar nonostante opposizione Cina (6)

- Masood Azhar, cittadino pakistano, 50 anni, ha studiato alla scuola islamica Jamia Uloom di Karachi, legata al gruppo militante Harkat ul-Ansar (Hua), attivo in Kashmir, a sua volta collegato con Osama bin Laden e al Qaeda, diventando insegnante della stessa scuola e membro del gruppo. Ha combattuto nella guerra in Afghanistan, nella quale è stato ferito. Divenuto segretario generale di Harkat, ha visitato molti paesi per reclutare affiliati e raccogliere finanziamenti; tra le sue destinazioni, Somalia, Zambia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Mongolia, Regno Unito e Albania. Arrestato nello Stato indiano di Jammu e Kashmir nel 1994 per le attività terroristiche di Harkat-ul-Ansar e dei gruppi derivati Harkat-ul-Jihad al-Islami e Harkat-ul-Mujahideen, è stato rilasciato nel dicembre 1999 in cambio della liberazione degli ostaggi del dirottamento a Kandahar, in Afghanistan, dell’aereo Indian Airlines Volo 814 proveniente dal Nepal e diretto a Nuova Delhi. (Inn)