Siria: inviato Usa Jeffrey, nessuna scadenza per ritiro truppe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ai giornalisti dopo aver partecipato a una conferenza umanitaria sulla Siria a Bruxelles, Jeffrey ha detto che la lotta per sconfiggere l'ideologia dell'Is andrà avanti e che non esiste un calendario per un ritiro totale degli Stati Uniti dalla Siria. Alcune forze saranno ritirare, ma un contingente Usa rimarrà nel nord-est della Siria, sostenuto dai partner della Coalizione internazionale anti-Daesh. Gli Stati Uniti manterranno inoltre una forza a Al Tanf, vicino ai confini con Iraq e Giordania, per sostenere le forze locali contro un eventuale ritorno dello Stato islamico. Jeffrey ha spiegato che i costi per gli Usa in Siria saranno inferiori grazie a una minore forza sul terreno e alla sconfitta territoriale dell’Is. Nel 2018, le operazioni militari statunitensi in Siria sono costate circa 2 miliardi di dollari su un budget totale di 700 miliardi per la difesa. (Res)