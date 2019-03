Roma: chiede passaggio in auto e ferisce proprietario per scappare con mezzo, inseguito e arrestato

- Si è introdotto in un'autovettura all'improvviso chiedendo di essere accompagnato in un ristorante e, al rifiuto del proprietario, lo ha ferito ad una gamba con un paio di forbici ed è fuggito con il veicolo. La vittima si è immediatamente rivolta alla Polizia di Stato ed in breve la sala operativa della Questura ha disposto dei controlli a largo raggio, fin quando una pattuglia del reparto prevenzione crimine ha intercettato il fuggitivo mentre percorreva a folle velocità via di Pietralata. La corsa è continuata fino a via di Val Brembana, che percorreva contromano, giungendo in via Val D'Aosta, dove abbandonava l'auto proseguendo la fuga a piedi. Gli agenti del reparto volanti lo hanno raggiunto e sono riusciti a bloccarlo, nonostante la sua reazione consistita nello sferrare calci e pugni ai poliziotti, costretti in seguito a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Anche l'arrestato veniva condotto in ospedale, dov'era presente anche la vittima della rapina, che nel vederlo lo ha immediatamente riconosciuto. Nell'auto è stato rinvenuto un paio di forbici sporche di sangue, utilizzate per il ferimento. Nel corso delle successive indagini, effettuate dagli agenti del commissariato S. Ippolito, si è accertato che il nominativo fornito al momento dell'arresto non corrispondeva a quello reale, con il quale è emerso un ordine di carcerazione dovendo scontare un residuo pena di circa tre anni. L'arrestato, identificato per B.G., 25enne nato in Italia, dovrà rispondere di rapina aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale nonché di falso. Condotto in Tribunale e giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione e, al termine, condotto presso il carcere di Rebibbia. (Rer)