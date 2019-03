Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNEL'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa all'incontro "Partecipazione è libertà: l'esperienza di A Scuola di OpenCoesione" all'interno del programma di Libri Come.Auditorium Parco della Musica (ore 11)REGIONEIl presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, depone una corona di alloro in occasione del quarantunesimo anniversario del rapimento di Aldo Moro.Via Fani (ore 9)L'assessore a Lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità della Regione Lazio, Mauro AlessAndri, partecipa all'inaugurazione della strada di collegamento Caipoli - Colonnelle.Gallicano nel Lazio, via Caipoli (intersezione con via Poli) (ore 10:30) (segue) (Rer)