Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov prosegue visita ad Atene (2)

- Nel suo primo giorno di visita, ieri Dimitrov è stato ricevuto dal presidente del parlamento greco, Nikos Voutsis, secondo il quale al termine dell'incontro ha sottolineato la necessità che Grecia e Macedonia del Nord accelerino l’attuazione di tutte le disposizioni incluse nell'accordo di Prespa per evitare qualsiasi obiezione. Voutsis ha inoltre sottolineato che l’accordo "prevede un'apertura per la cooperazione e l'amicizia tra le persone" dei due paesi. Da parte sua, Dimitrov ha detto che entrambi i governi "stanno dalla parte giusta della storia" in riferimento all'accordo di Prespa. "Siamo riusciti a creare una piccola Europa nei Balcani. È stato un accordo difficile perché ha portato cambiamenti e le persone resistono al cambiamento. Ma ciò che abbiamo raggiunto è stato eccezionale: l'accordo ha messo fine alle discriminazioni, ai tabù e agli stereotipi", ha sottolineato il capo della diplomazia di Skopje. (segue) (Gra)