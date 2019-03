Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov prosegue visita ad Atene (4)

- Una delegazione del ministero degli Esteri greco ha avuto a fine febbraio un incontro con il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, a Skopje. Al centro dei colloqui, secondo quanto riferito dal governo macedone con un comunicato, temi legati alla promozione della cooperazione economica. La delegazione greca era guidata dal segretario generale delle Relazioni economiche internazionali, Yiannis Brachos, e il direttore dell’ufficio economico del primo ministro, George Tsipras. Le due parti hanno discusso dei benefici per i due paesi dovuti all'attuazione dell’accordo di Prespa e delle opportunità per stimolare il commercio bilaterale. Zaev ha sottolineato che tali incontri sarebbero diventati più frequenti in futuro, dal momento che la Macedonia del Nord ha iniziato a costruire un'amicizia sincera con la Grecia. (segue) (Gra)