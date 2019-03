Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov prosegue visita ad Atene (5)

- Il premier di Skopje ha citato quali settori di collaborazione, quello economico, in primo luogo, gradualmente espandendosi a quello culturale, dell’educazione e della sanità. Zaev ha ribadito l'impegno del suo paese nei confronti dell'accordo sul nome e ha affermato che i benefici diventeranno visibili per entrambi i paesi. Il primo ministro macedone ha anche sottolineato che i colloqui di adesione per l'adesione alla Nato stanno progredendo a un ritmo veloce e comprendono un grande successo per la Macedonia del Nord. Da parte greca, Brachos ha confermato l'impegno della Grecia a stringere legami di amicizia con la il vicino paese e ad aumentare la collaborazione attraverso iniziative e azioni coordinate nei rispettivi settori economici. Il ministero degli Esteri greco ha inviato nelle scorse settimane una circolare che informa tutti gli enti pubblici in Grecia del modo corretto, stabilito dall’accordo di Prespa, di utilizzare il nome e la terminologia relativa alla Macedonia del Nord. (segue) (Gra)