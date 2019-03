Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov prosegue visita ad Atene (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 12 febbraio, nella circolare viene evidenziato che il nome ufficiale del paese confinante è "Repubblica di Macedonia del Nord", mentre la forma più breve è "Macedonia del Nord". Le forme aggettivali che possono essere usate per riferirsi allo Stato e alle sue istituzioni sono: "il governo / ministro della Repubblica della Macedonia del Nord", o in un formato più breve, "il governo / ministro della Macedonia del Nord". Le forme "governo macedone", "ministro macedone", secondo la circolare, non saranno accettate. Questi termini si applicano anche ai soggetti privati finanziati dallo Stato greco. Il nuovo nome sarà utilizzato per tutti gli usi e scopi, all'interno del paese stesso e nel contesto di tutte le organizzazioni e istituzioni internazionali e regionali, nonché in tutte le relazioni bilaterali tra il paese e gli Stati membri delle Nazioni Unite. (segue) (Gra)