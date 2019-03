Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov prosegue visita ad Atene (7)

- Il ministero degli Esteri di Atene ha inoltre sottolineato che il vecchio nome costituzionale del paese, così come l'acronimo Fyrom (Former Yugolsav Republic of Macedonia), non possono più essere impiegati; lo stesso vale per il "Memorandum of practical measures" del 1995, secondo il quale la Grecia avrebbe accettato documenti contenenti il vecchio nome del paese vicino dopo averli stampati con la frase "riconosciuta dalla Grecia come Fyrom". Inoltre, la circolare spiega che qualsiasi corrispondenza ufficiale che non rispetti i termini corretti per quanto riguarda il nome del paese e tutta la terminologia derivante dall'accordo di Prespa sarà restituita al mittente non aperta. Per quanto riguarda la questione dei documenti di viaggio per i cittadini della Macedonia del Nord, la circolare ha citato un annuncio del governo di Skopje secondo cui i passaporti inizieranno a essere sostituiti alla fine del 2019. (segue) (Gra)