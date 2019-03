Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov prosegue visita ad Atene (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto il periodo transitorio, all'entrata e all'uscita dal paese tutti i documenti di viaggio saranno contrassegnati con un timbro che specifica che si tratta di un documento proveniente dalla Repubblica della Macedonia del Nord. Riguardo alla questione della cittadinanza, il ministero ha affermato che è accettabile per i documenti nazionali e internazionali (compresi i passaporti) emessi dalla Repubblica della Macedonia di Nord di utilizzare i termini "macedone / cittadino della Macedonia del Nord". Infine, il ministero ha consigliato a tutte le delegazioni greche che partecipano alle riunioni internazionali di “restare vigili” e di non firmare o adottare alcun documento che non attui pienamente il nome o la terminologia derivante dall'accordo di Prespa. (segue) (Gra)