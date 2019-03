Russia: Stati Uniti impongono nuove sanzioni a sei individui e otto compagnie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha esteso ad altri sei individui e otto compagnie le sanzioni economiche contro la Russia. Secondo quanto si legge in un comunicato del dipartimento del Tesoro Usa, la lista nera comprende ora anche il vicedirettore della Guardia di frontiera del Servizio federale di sicurezza della Federazione Russa, Gennadij Medvedev; il comandante del Servizio di sicurezza federale per la Repubblica di Crimea e Sebastopoli, Ruslan Romashkin; il capo della Guardia costiera del Servizio federale di sicurezza, Andrei Shein; il capo della Direzione delle frontiere, Sergei Stankevich; il vicepresidente della Commissione elettorale centrale dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), Alexej Naidenko; il segretario della Commissione elettorale centrale del Dpr, Vladimir Vjsotskj. Washington ha inoltre imposto sanzioni alle compagnie russe Oceanpribor, Fiolent, Sudokomposite, New Projects, Consol-Stroy, Zvezda, Yaroslavsky Shipbuilding Plant e Zelenodolsk Gorky Plant. Secondo il dipartimento del Tesoro, i soggetti “hanno preso parte ad attacchi ingiustificati alle navi da guerra ucraine nello stretto di Kerch, all’annessione della Crimea e al sostegno alle elezioni illegali del governo separatista nell'Ucraina orientale”. Il provvedimento è stato annunciato nei giorni in cui ricorre il quinto anniversario dell’annessione russa della Crimea, entrata a far parte della Federazione Russa il 18 marzo 2014 dopo che il 97 per cento dei partecipanti al referendum regionale hanno votato a favore della riunificazione. L'Ucraina e la maggior parte dei paesi occidentali continuano a considerare la Crimea sotto la sovranità di Kiev e accusano Mosca per quest’annessione illegittima. (Rum)