Business news: Serbia, Banca centrale mantiene tasso riferimento a 3 per cento

- La Banca nazionale della Serbia (Nbs) ha stabilito di mantenere il tasso di riferimento al 3 per cento: lo riporta la stampa locale rilanciando un comunicato dell'istituto centrale. Il comitato esecutivo della Banca centrale ha preso tale decisione tenendo innanzitutto conto dell'andamento del tasso d'inflazione e delle previsioni relative al prossimo periodo. A gennaio l'indice d'inflazione era pari al 2,1 per cento su base annua. Lo scorso febbraio il comitato esecutivo aveva preso la stessa decisione, tenendo conto della necessità di continuare a condurre una politica monetaria cauta, in particolare alla luce degli avvenimenti internazionali. "Le previsioni di crescita globale non sono soddisfacenti, e le maggiori banche centrali, la Federal reserve e la Banca centrale europea, hanno già segnalato la possibilità che la normalizzazione delle loro politiche monetarie avvenga in modo più lento del previsto. Non è inoltre ancora noto in quale misura tale normalizzazione sarà più lenta e diversa dalle aspettative del mercato, elemento questo che potrebbe influire sull'instabilità dei flussi di capitale a livello globale", si leggeva allora nella nota. (Seb)