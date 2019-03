Business news: Romania, a febbraio 2019 prezzi al consumo in aumento dello 0,8 per cento

- I prezzi al consumo hanno registrato a febbraio 2019 un aumento dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente, mentre il tasso inflazionistico annuo è salito al 3,8 per cento sullo sfondo del rincaro dei prodotti alimenti, non-alimentari e dei servizi. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Secondo i dati, a gennaio 2019, il tasso annuo dell'inflazione è salito al 3,3 per cento. Di recente, la Banca centrale della Romania ha aumentato al 3 per cento le previsioni inflazionistiche per la fine dell'anno in corso e stima un'inflazione del 3,1 per cento per la fine dell'anno prossimo. (Rob)