Business news: Cipro, nuovo porto industriale di Vasilikos entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo di costruzione del nuovo porto industriale di Vasilikos a Cipro, che fungerà da centro di assistenza per l'industria petrolifera e del gas nel paese e nella regione in generale, raggiungerà i 250 milioni di euro e dovrebbe essere pronto entro il 2023. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, delle comunicazioni cipriota, Vassiliki Anastassiadou, all'agenzia di stampa "Cyprus News Agency". Anastassiadou ha aggiunto che il ministero starebbe per nominare un consulente per preparare i documenti per la gara per realizzare il progetto. Lo scopo è quello di scegliere un investitore per intraprendere l'espansione dell'attuale porto Vasilikos con il metodo design-build-finance-operate-transfer (Dbfot). (Res)