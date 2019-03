Business news: Russia-Cina, Rdif farà richiesta a Fas su joint venture tra Alibaba, MegaFon e Mail.ru

- Il Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif) ha in programma di rivolgersi nel mese di aprile al Servizio federale anti-monopoli (Fas), per richiedere una valutazione in merito alla creazione di una joint venture tra il colosso del commercio elettronico cinese Alibaba, l’operatore di telefonia mobile russo MegaFon e il gruppo Mail.ru. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Rdif, Kirill Dmitriev. “Avanzeremo una richiesta ufficiale al Fas nel mese di aprile per quanto riguarda la joint venture: tutti i punti importanti dell’accordo sono già stati concordati”, ha detto l’amministratore delegato del Fondo. La joint venture creata dal Rdif con le tre compagnie, il cui principale proprietario sarà Alibaba con il 48 per cento del capitale, è stata annunciata al Forum economico orientale di Vladivostok lo scorso settembre. MegaFon riceverà invece il 24 per cento, seguita da Mail.ru con il 15 e dal Rdif con il 13 per cento. Stando alle dichiarazioni rilasciate allora, il nuovo attore che farà ingresso nel mercato dell’e-commerce russo si chiamerà AliExpress Russia. (Rum)