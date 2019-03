Business news: Repubblica Ceca, vendite al dettaglio in aumento del 4,7 per cento a gennaio

- Le vendite al dettaglio ceche, escluse le vendite di auto, a gennaio hanno registrato un trend in aumento della crescita su base annua del 4,7 per cento. Il dato è nettamente superiore al 3,1 per cento registrato a dicembre. Come riferisce l'agenzia di stampa "Ctk" citando i dati pubblicati dall'istituto statistico ceco (Csu), negozi online e i servizi di vendita per corrispondenza hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Le vendite sono state favorite da aumenti dei salari e buona situazione del mercato del lavoro. Le vendite sono aumentate dello 0,5 per cento su base mensile, al netto delle variazioni stagionali. Rispetto a gennaio 2018, le vendite di prodotti non alimentari sono cresciute del 7,8 per cento. (Rep)