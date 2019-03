Business news: Russia, surplus commerciale calato del 21 per cento annuo a gennaio

- L'avanzo commerciale della Russia a gennaio è diminuito del 21 per cento in termini annuali e ammontava a circa 13,4 miliardi dollari. Si tratta di un dato in calo rispetto ai 16,9 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dello scorso anno, stando a quanto riferito oggi della Banca centrale russa. Le esportazioni a gennaio sono diminuite in termini annuali dell'11 per cento, a 29,8 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono diminuite dell'1,3 per cento, a circa 16,5 miliardi di dollari. (Rum)